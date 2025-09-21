به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دفتر بررسی‌های اقتصادی و تامین منابع مالی ساتبا اعلام کرد: ثبت‌نام اعطای تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاه‌ خورشیدی یک تا سه مگاواتی آغاز شد.

شرایط اعطای تسهیلات در این طرح بدین شرح است:

🔹سود: ۱۴٪

🔹بازپرداخت ۶۰ ماه (با حداکثر ۱۲ ماه مشارکت و تنفس)

🔹سقف تسهیلات: ۲۰۰ میلیارد ریال به ازای هر مگاوات

🔹سهم تسهیلات: حداکثر ۷۰٪

🔹و آورده متقاضی نیز حداقل ۳۰٪ (۵٪ نقدی) عنوان شده است.

🔹متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد قرارداد‌های خرید برق ماده (۶۱)، تابلوی برق سبز بورس انرژی یا ماده (۱۲) مشمول این فراخوان هستند.

🔹متقاضیانی که پیش‌تر از طریق صندوق‌های کارآفرینی امید، نوآوری و شکوفایی یا صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند، امکان ثبت‌نام مجدد ندارند.

🔹بررسی درخواست‌ها فقط تا سقف اعتبارات موجود توسط صندوق پژوهش و فناوری نیرو انجام می‌شود.

🔹متقاضیان می‌توانند جهت پیگیری و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۵۷۵۹۷۳-۰۲۱ (داخلی ۲) تماس حاصل نمایند.