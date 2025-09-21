به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت هفته دفاع مقدس قسمت‌های جدیدی از مجموعه «حماسه خوان»، به تهیه‌کنندگی احمد صداقت‌منش، از شنبه ۲۹ شهریور تا پنجشنبه سوم مهر، هر شب ساعت ۲۰ و جمعه شب ساعت ۲۳، از شبکه یک پخش می شود.

غلامرضا علیزاده، مجتبی دیده بان، گلعلی بابایی، جعفر جهروتی زاده، کریم مطهری، اکبر زمانی، محمد حسین شمشیرگر زاده و تیسیر سلیمان از جمله مهمانان این برنامه خواهند بود که به میزبانی عبدالله نظری پخش می شود.

علاوه بر برنامه «حماسه خوان»، مستند‌هایی در خصوص دفاع مقدس از شبکه یک پخش خواهد شد. همچنین برخی برنامه‌های شبکه از جمله «صبح بخیر ایران»، «سیمای خانواده» و «ایران امروز»، به مناسبت ایام هفته دفاع مقدس با دعوت از یادگاران دفاع مقدس و پخش میان برنامه ها، با فضای منعطف و متفاوت پخش خواهند شد.

به مناسبت روز جهانی آلزایمر، شبکه نمایش فیلم «هوشیاری موقت» محصول ۲۰۲۰ را پخش می‌کند، اثری که تلاش دارد با نگاهی هنرمندانه، مفهوم حافظه و غیبت آن در زندگی انسان را بازتاب دهد.

«هوشیاری موقت»، به کارگردانی جی جی وینلاو، امروز ساعت ۱۱، پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جون ویلتون زنی حدوداً ۷۰ ساله است که ۵ سال قبل، پس از چند سکته مغزی دچار آلزایمر عروقی و زبان پریشی شده و در آسایشگاه سالمندان بستری است. او در یکی از دوره‌های چند روزه که تمام خاطراتش را به یاد می‌آورد، با زیرکی از خانه سالمندان فرار کرده و به خانه‌اش می‌رود. جون که می‌داند کسب و کار خانوادگی‌اش رو به ورشکستگی است و فرزندانش زندگی خوبی نداشته و همچنین رابطه خوبی با یکدیگر ندارند، از فرصت استفاده کرده و.

نانی هازلِهارست، کلودیا کاروان، استفان کوری در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.