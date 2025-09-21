پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: استفاده از سرویس مدارس برای حملونقل دانشآموزان بهصورت الزامی و همگانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرهاد سبحانی در شورای ترافیک استان اردبیل اظهار کرد: گشتهای مشترک نظارتی از ابتدای مهر فعالیت خواهند کرد تا سرویسهای مدارس در سطح شهر اردبیل کنترل شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: استفاده از سرویس مدارس برای حملونقل دانشآموزان بهصورت الزامی و همگانی است.
وی با اشاره به اینکه ۲۸ مدرسه در سطح شهر اردبیل ترافیکزا هستند، افزود: تمهیدات ترافیکی لازم در اطراف این مدارس پرتردد از ساعات اولیه بازگشایی مدارس اجرایی خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: برای جلوگیری از تداخل ساعات ادارات و مدارس، شناورسازی ورود و خروج در چند روز نخست بازگشایی مدارس اجرا میشود.