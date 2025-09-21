معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: استفاده از سرویس مدارس برای حمل‌ونقل دانش‌آموزان به‌صورت الزامی و همگانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرهاد سبحانی در شورای ترافیک استان اردبیل اظهار کرد: گشت‌های مشترک نظارتی از ابتدای مهر فعالیت خواهند کرد تا سرویس‌های مدارس در سطح شهر اردبیل کنترل شوند.

وی با اشاره به اینکه ۲۸ مدرسه در سطح شهر اردبیل ترافیک‌زا هستند، افزود: تمهیدات ترافیکی لازم در اطراف این مدارس پرتردد از ساعات اولیه بازگشایی مدارس اجرایی خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: برای جلوگیری از تداخل ساعات ادارات و مدارس، شناورسازی ورود و خروج در چند روز نخست بازگشایی مدارس اجرا می‌شود.