به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسابقات والیبال لیگ کانون‌های زیر ۲۰ سال دختر که از ۲۰ شهریورماه به صورت متمرکز و به مدت هشت روز به میزبانی اراک در استان مرکزی آغاز شده بود، بعد از برگزاری ۷۲ مسابقه به پایان رسید.

تلنت، نماینده خراسان رضوی در این مسابقات موفق شد به عنوان سومی کشور دست یابد؛ تیم‌های کهکشان و سپاهان نیز به ترتیب اول و دوم این رقابت‌ها شدند.

آیدا کرمانی، نگین مطبوعی، الهه دینی، محیا لطفی، مبینا ابراهیمی، مهسا مدبر، فاطمه شیشه‌چی، عارفه قوام‌زاده، ساغر پارساکیا، نسترن میهن دوست، فاطمه نورانی، ملیکا نامدار، اسما عرفانیان، تارا توکلی، ریحانه پیش‌یار، سارینا علوی، ندا خوش قلب، کیمیا کوثری، فاطمه طیب‌زاده و فریال عرفانیان، بازیکنان این تیم هستند.

همچنین سمیه خردمند به عنوان سرمربی، نفیسه غلامی و سارا اسدزاده به عنوان کمک مربیان و زهرا حسومی به عنوان سرپرست تیم خراسان رضوی در این مسابقات شرکت کرده بودند.