معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌شمالی گفت: گردش مالی کالابرگ الکترونیکی در استان ۳۴۴ میلیاردو ۴۰۰ میلیون تومان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ میثم خالصی در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه گردش مالی کالابرگ دهک های یک تا سهبیش از ۲۱۱ میلیارد تومان است، گفت: تا کنون ۸۸ درصد مشمولان طرح کالابرگ در دهک‌های یک تا سه خرید خود را انجام داده‌اند، که گردش مالی آن ۱۹۳ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های یک تا سه برای ۱۵۴ هزار و ۱۸۲ خانوار شامل ۴۲۳ هزار و ۴۲۷ نفر به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان شارژ شد.

به گفته خالصی اعتبار کالابرگ الکترونیکی در مرحله دوم به حساب ۱۱۶ هزار و ۱۳۰ خانوار شامل ۳۷۸ هزار و ۴۳۰ نفر از دهک‌های چهار تا هفت واریز شده و قابل خرید است.

وی مجموع اعتبار آنها را ۱۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: برای خانوار‌های دهک‌های چهار تا هفت، به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان واریز شده است.

از ۸۰۱ هزار و ۸۵۰ نفر مشمول یارانه استان، ۸۴ درصد در دهک‌های یک تا هفت قرار دارند و از مزایای طرح کالابرگ بهره‌مند می‌شوند.

چهار هزار و ۸۳ فروشگاه اجرای این طرح را در استان بر عهده دارند.