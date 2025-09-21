پخش زنده
شرکت هواپیمایی آسمان که زمانی با ۲۸ فروند هواپیما فعالیت میکرد، اکنون با تنها یک الی دو فروند هواپیمای فعال دست و پنجه نرم میکند؛ وضعیتی که آینده این شرکت را در هالهای از ابهام قرار داده است.
حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی، در حاشیه مراسم تجلیل از خادمان اربعین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ضمن تایید مشکلات این شرکت، از رایزنیها برای بهبود وضع آن خبر داد.
صانعی با اشاره به تداوم تحریمها و سختگیریها در صنعت هوایی، تاکید کرد که روشهای جایگزین برای تامین قطعات و تجهیزات همچنان ادامه خواهد داشت. وی همچنین از ورود ۲۳ فروند هواپیما به کشور در دولت چهاردهم خبر داد، اما متذکر شد که همزمان با ورود هواپیماهای جدید، تعدادی از هواپیماهای مستهلک نیز از چرخه فعالیت خارج میشوند.
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی در خصوص شرکت آسمان گفت: “این شرکت با وجود همه اقداماتی که سازمان هواپیمایی برای احیای آن میکند با چالشهایی مواجه شده است.” وی دلیل محدودیت مجوزهای پروازی برای آسمان را جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر برای مسافران و بهبود وضعیت شرکت عنوان کرد و افزود: “موضوعی که این شرکت در حال حاضر با آن مواجه شده هزینه و پرسنل زیاد و کاهش تعداد هواپیما از ۲۸ فروند به دو فروند و تنها یک فروند هواپیمای فعال است.”
صانعی در پایان به این نکته اشاره کرد که سازمان هواپیمایی کشوری مالک هیچ ایرلاینی نیست و تنها میتواند راهکار و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت شرکتها ارائه دهد و در حکمرانی شرکتهای خصوصی دخالت نمیکند.
با این حال، سرنوشت ادغام یا تجمیع شرکت هواپیمایی آسمان با یک شرکت رو به رشد، میتواند راهگشای حل مشکلات عدیده این شرکت باشد، اما به گفته صانعی، اگر تجمیع به خوبی پیش نرود مشکلاتش بیشتر نیز خواهد شد.