همزمان با سراسر کشور، جشن جوانهها امروز در مدارس متوسطه اول خراسان جنوبی با حضور پرشور دانشآموزان پایه هفتم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری نمادین این آیین در دبیرستانهای دوره اول متوسطه دوازده شهرستان و سیزده منطقه استان افزود: جشن جوانهها فرصتی برای استقبال از دانشآموزان پایه هفتم و فراهمسازی زمینه ورود آنان به مقطع جدید تحصیلی است.
مهدی مرتضوی با بیان اینکه امسال ۱۶ هزار و ۱۳۲ دانشآموز پایه هفتم در استان مشغول به تحصیل هستند، افزود: در همین راستا، برنامه نوروز دانش نیز بهعنوان طرحی ابتکاری برای پوشش و همراهی با جشن مهر در استان راهاندازی شده است.
وی همچنین از تلاشها و همراهی صداوسیمای استان در پوشش زنده و گسترده آیینهای بازگشایی مدارس در سطح استان قدردانی کرد و آن را اقدامی ارزشمند در معرفی شور و نشاط آغاز سال تحصیلی دانست.