رویداد ملی هنر‌های تجسمی نقش آب با موضوع بحران آب پیش از ظهر امروز با معرفی آثار برتر در ساری به کار پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: رویداد ملی هنرهای تجسمی «نقش آب» با محوریت بحران آب، پیش از ظهر امروز در ساری با معرفی آثار برتر در سه بخش کاریکاتور و تصویرسازی به کار خود پایان داد.

داوود حیدریان در این آیین با اشاره به دشواری عبور از بحران آب در دو سال اخیر افزود: کاهش محسوس بارندگی در استان، نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی است و عوامل تشدیدکننده‌ای مانند کاهش مخازن، اسکان خوش‌نشین‌ها، الگوی نامناسب کشت و اصرار بر کشت دوم، وضعیت منابع آبی را بحرانی‌تر کرده‌اند.

وی هشدار داد: احتمال فرونشست زمین در مناطق شرقی استان دور از ذهن نیست و وجود ۱۹۰ هزار حلقه چاه در مازندران فشار سنگینی بر سفره‌های آب زیرزمینی وارد کرده است. مجموع آورد ۱۲۰ رودخانه استان ۴.۵ میلیارد مترمکعب است که با احتساب منابع زیرزمینی، به ۶ میلیارد مترمکعب می‌رسد.

در این رویداد، ۷۰ هنرمند از سراسر کشور ۱۸۷ اثر ارسال کردند که ۷۴ اثر پذیرفته شد و در هر بخش سه اثر برتر معرفی گردید. نمایشگاهی از آثار راه‌یافته نیز در حاشیه مراسم برپا شد.