تفاهم نامه همکاری سه جانبه استانداری، شهرداری و شرکت مخابرات ایران برای تبدیل بستر سیم مسی به فیبر نوری امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ایتاندار اردبیل در آیین امضای این تفاهمنامه گفت: شرکت مخابرات ایران با هدف تسهیل امور زندگی مردم و توسعه فناوریهای ارتباطی اقدام به اجرای این پروژه خواهد کرد که البته اجرای آن باید با کمترین میزان حفاری و با در نظر گرفتن ساز و کارهای مقرون به صرفه انجام شود تا رضایت عمومی مردم جلب گردد.
مسعود امامی یگانه با تاکید بر اینکه امضای تفاهمنامه از بروز هر نوع مشکلی جلوگیری میکند، بیان کرد: قرار است در قالب این پروژه ۵۰ کیلومتر فیبر نوری بهصورت رایگان در مدارس اردبیل برای هوشمندسازی و همچنین در شعب اخذ رای به اجرا درآید و در آینده نزدیک به توسعه اینترنت پرسرعت در نقاط روستایی منجر شود.
معاون مشتریان خانگی شرکت مخابرات ایران نیز در این آیین اظهار کرد: مدت زمان اجرای تفاهمنامه سه جانبه با استانداری و شهرداری اردبیل یک ساله است و در قالب آن بخش قابل توجهی از سیمهای مسی مخابراتی اردبیل به فیبر نوری تبدیل خواهد شد.
مسعود احمدپور عنوان کرد: قرار است در قالب یک برنامه سه ساله کل استان اردبیل همچنین شهرکهای صنعتی به فیبر نوری تجهیز شوند تا مردم منطقه از مزیتهای ارزشافزوده دسترسی به اینترنت پرسرعت بهرهمند گردند.
به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل، عملیات انتقال فیبر نوری در این استان که از سالها پیش آغاز شده در حال تکمیل است و مراکز شهرستانها تا افق ۱۴۰۵ از آن بهرهمند خواهند شد.
در این راستا با اقدامهای صورت گرفته ۹ هزار خانوار در حال حاضر در استان اردبیل از فیبر نوری استفاده میکنند و امکان اتصال برای بیش از ۹۰ هزار خانوار نیز در شهر اردبیل فراهم شده است.
سرپرستان خانوار برای اطلاع از امکان استفاده از این بستر میتوانند به سایت فیبر نوری منازل و کسب و کارها مراجعه و پس از انتخاب شهر مورد نظر، در صورت سبز بودن محله بر روی نقشه نسبت به ثبت درخواست برقراری سرویس اقدام کنند.
سرداری افزود: سرعت سرویسهای فیبر نوری از ۱۰۰ مگابیت در ثانیه تا یک گیگابیت در ثانیه متغیر است و افراد بر اساس نیاز خود و هزینه طرحها میتوانند نسبت به دریافت سرویسهای اینترنتی اقدام کنند.