به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ صبح امروز شاخص کیفی هوا در ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.

بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح امروز یک شنبه (۳۰ شهریور) شاخص کیفی هوا در شهر هویزه به ۲۱۹ AQI رسید که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

این میزان در شهر‌های هندیجان ۱۷۲، ماهشهر ۱۵۹، اندیمشک ۱۵۵ و آبادان به ۱۵۲ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین میزان شاخص کیفی هوا در شهر‌های شوشتر ۱۴۵، دزفول ۱۳۹، اهواز ۱۳۱، بهبهان ۱۲۷، شادگان ۱۱۹، اندیکا ۱۰۶ و رامهرمز و خرمشهر ۱۰۳ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.