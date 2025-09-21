به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه طرح تشدید برخورد با جرم فرار مالیاتی با حضور حمید ناصری معاون دادستان مرکز خوزستان و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، با اشاره به تکلیف شیوه نامه پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع آن گفت: تشدید برخورد با جرم فرار مالیاتی یکی از اولویت‌ها و ضروریات اجرای اقتصاد مقاومتی و تحقق عدالت است و باید اهتمام بیشتری برای برقراری عدالت مالیاتی صورت گیرد.

وی افزود: در همه حوزه‌های قضایی باید شعب اختصاصی ویژه مالیاتی با بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های قانونی تشکیل شوند؛ زیرا مالیات می‌تواند نقش بسزایی در تقویت اقتصاد استان و کشور داشته باشد.

خلفیان با تاکید بر ضرورت ورود جدی دادستان‌های حوزه‌های قضایی به موضوع فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ و اشخاص حقیقی و حقوقی اظهار داشت: شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی، چه در بخش خصوصی و چه دولتی، که در پرداخت مالیات کوتاهی کرده یا از پرداخت آن امتناع می‌کنند، یک الزام قانونی و اجتماعی است. همچنین باید با مصادیق ترک فعل دستگاه‌ها در این زمینه برخورد قاطع صورت گیرد.

خلفیان انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به بانک‌های استان را عاملی مهم در افزایش اعتبارات خوزستان دانست و بیان داشت: در حال حاضر مبالغ بسیار زیادی معوقه فرار مالیاتی در استان وجود دارد و لازم است سازوکار دقیقی برای شناسایی این موارد به کار گرفته شود. شرکت‌های فاقد مجوز نیز یکی از مصادیق رایج فرار مالیاتی محسوب می‌شوند که باید با نظارت کافی، از آنها مالیات اخذ شود.

دادستان مرکز خوزستان تأکید کرد: آموزش ضابطین خاص و عام در زمینه شناسایی فرار مالیاتی باید به صورت جدی پیگیری شود؛ و همچنین ۱۲ پرونده مهم مربوط به جرائم مالیاتی در دادسرای مرکز استان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

دادستان مرکز خوزستان با اشاره به لزوم ایفای کامل تکالیف قانونی از سوی اداره کل مالیات استان، تصریح کرد: اداره مالیات باید در یک فرآیند فوری، نسبت به تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف به مراجع قضایی اقدام کند.

در ادامه جلسه، حمید ناصری، معاون دادستان مرکز استان، نیز بر لزوم اقدامات جدی در چارچوب ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد و گفت: کارگروهی ویژه برای رسیدگی به موضوع فرار مالیاتی تشکیل می‌شود و جلسات به شکل مستمر تا تحقق نتایج مطلوب در خصوص وصول معوقات مالیاتی ادامه خواهد داشت.