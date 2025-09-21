استاندار قزوین با حضور در سرپرستی بانک سپه، ضمن قدردانی از تلاش‌های این بانک در دوران جنگ، بر لزوم بازگرداندن منابع و حمایت از توسعه صنعت استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، محمد نوذری با اشاره به هک اخیر بانک سپه، آن را نقشه‌ای از سوی دشمنان، خصوصاً رژیم صهیونیستی، برای ایجاد نارضایتی در میان مردم و سردرگم کردن آنان عنوان کرد.

وی بیان داشت: هدف اصلی دشمن، وارد کردن مردم به صحنه بود.

نوذری افزود: ما استان صنعتی هستیم و صنایع بزرگ ما به منابع زیاد نیاز دارند؛ باید کمک کنیم تا این منابع بازگردد.

وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی دچار خدشه شده، ابراز امیدواری کرد که با درایت و مدیریت بیشتر بتواند به جایگاه سابق خود بازگردد، چرا که بانک سپه قدیمی و ریشه دار است و به توسعه استان کمک می‌کند.

حسین زندی مقدم، مدیر امور شعب بانک سپه هم گفت:کل سیستم بانک در ایام جنگ بهم ریخت و نیرو‌های ما شبانه‌روزی در تلاش بودند.

وی دلیل هک را مشتری بودن نیرو‌های مسلح برای بانک دانست و از شرکت‌ها درخواست کرد تا برای بازگرداندن منابع، همکاری کرده و به سمت بانک سپه سوق داده شوند.

استاندار بر لزوم ثبت قرارداد‌های اجاره در سامانه ثبت معاملات املاک ظرف یک ماه تاکید کرد و مشاوران املاک را نیز موظف به رعایت این مقررات دانست.

وی همچنین مشوق‌های تشویقی مانند تخفیف‌های مالیاتی را برای موجرانی که قوانین را رعایت کنند، یادآور شد.