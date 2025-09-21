سه نویسنده خوزستانی با ارسال فیلمنامه‌های خود به جشنواره بروکلین آمریکا موفق شدند به این رویداد معتبر هنری راه یابند.

آثار سه نویسنده خوزستانی به جشنواره بروکلین آمریکا راه یافت

آثار سه نویسنده خوزستانی به جشنواره بروکلین آمریکا راه یافت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی منصور، نویسنده و کارگردان خوزستانی گفت: حسن کعبی با فیلمنامه «قلم شوم»، مهدی منصور با فیلمنامه «حلم» و رحمان برهانی با فیلمنامه «سلیم» در این جشنواره شرکت کردند.

وی افزود: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت بالای نویسندگان ایرانی در عرصه سینما و فیلمنامه‌نویسی است و امیدواریم که آثار راه یافته در جشنواره مورد توجه قرار گرفته و به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.

جشنواره بروکلین از تاریخ ۲۷ شهریور ماه تا سوم آذر ماه امسال در شهر بروکلین آمریکا برگزار می‌شود و این دوره به عنوان اولین دوره مخصوص فیلمنامه‌نویسی برای نویسندگان در نظر گرفته شده است.