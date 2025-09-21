پخش زنده
سه نویسنده خوزستانی با ارسال فیلمنامههای خود به جشنواره بروکلین آمریکا موفق شدند به این رویداد معتبر هنری راه یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی منصور، نویسنده و کارگردان خوزستانی گفت: حسن کعبی با فیلمنامه «قلم شوم»، مهدی منصور با فیلمنامه «حلم» و رحمان برهانی با فیلمنامه «سلیم» در این جشنواره شرکت کردند.
وی افزود: این موفقیت نشاندهنده ظرفیت بالای نویسندگان ایرانی در عرصه سینما و فیلمنامهنویسی است و امیدواریم که آثار راه یافته در جشنواره مورد توجه قرار گرفته و به موفقیتهای بیشتری دست یابند.
جشنواره بروکلین از تاریخ ۲۷ شهریور ماه تا سوم آذر ماه امسال در شهر بروکلین آمریکا برگزار میشود و این دوره به عنوان اولین دوره مخصوص فیلمنامهنویسی برای نویسندگان در نظر گرفته شده است.