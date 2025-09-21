در پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی بر لزوم ارائه گزارش‌های شفاف و مستند از پیشرفت اجرای احکام برنامه هفتم، به ویژه عملکرد یک‌ساله نخست دولت چهاردهم، به ناظران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی، با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران دستگاه‌های تابعه، با محور حصول اطمینان از تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و بررسی چالش‌های پیش روبرگزار شد .

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در این نشست پس از شنیدن نظرات ناظران قانون برنامه هفتم در بخش‌های مختلف، بر اهمیت ارائه گزارش‌های شفاف و مستند از سوی مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تاکید کرد.

وی خواستار ارائه گزارش‌های قابل دفاع در خصوص اجرای احکام برنامه هفتم، به ویژه مستندات عملکرد یک‌ساله نخست دولت چهاردهم، به ناظران شد و بر لزوم ارتباط مستمر مدیران با ناظران اجرایی و مالی تاکید نمود.

سیدعبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، نیز در حاشیه این جلسه، آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم را تشریح کرد.

در این نشست، سه محور اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

نخست، بررسی احکامی که تحقق آن‌ها نیازمند منابع مالی گسترده و فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است؛ در این بخش مقرر شد گزارشی از این موارد تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

دوم، بررسی آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه؛ تمامی این آیین‌نامه‌ها تدوین شده و پس از طی مراحل قانونی به هیأت وزیران ارسال شده‌اند که بخشی از آن‌ها تصویب و بخشی دیگر در نوبت تصویب قرار دارد.

سوم، احصاء احکام و تکالیفی که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، امکان اجرای آن‌ها با دشواری مواجه است. در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل، این احکام شناسایی و مقرر گردید در دو نامه مجزا از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شوند تا این موارد به مجلس شورای اسلامی منعکس گردند، که این اقدام در راستای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر انعکاس احکام غیرقابل اجرا به مجلس صورت می‌گیرد.

در پایان جلسه، ناظران مالی و اجرایی گزارش‌های خود را درباره درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه ارائه کردند .