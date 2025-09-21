پخش زنده
توزیع ۲۱ هزار بسته نوشتافزار در بین دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد استان از روز گذشته آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در این آیین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: مقدمات لازم برای بازگشایی مدارس فراهم شده است و تلاش میشود که همه دانشآموزان بتوانند بدون مشکل در کلاسهای درس حاضر شوند.
منوچهر حبیبی افزود:کمیته امداد از نهادهایی است که همواره در حمایت از دانشآموزان پیشگام بوده و در آغاز سال تحصیلی با برنامهریزی دقیق و همکاری خیران، بیش از ۲۱ هزار بسته نوشتافزار تهیه و در اختیار دانشآموزان تحت پوشش قرار خواهد داد.