به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در این آیین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: مقدمات لازم برای بازگشایی مدارس فراهم شده است و تلاش می‌شود که همه دانش‌آموزان بتوانند بدون مشکل در کلاس‌های درس حاضر شوند.

منوچهر حبیبی افزود:کمیته امداد از نهاد‌هایی است که همواره در حمایت از دانش‌آموزان پیشگام بوده و در آغاز سال تحصیلی با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری خیران، بیش از ۲۱ هزار بسته نوشت‌افزار تهیه و در اختیار دانش‌آموزان تحت پوشش قرار خواهد داد.