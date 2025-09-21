پیشرفت ۸۵ درصدی طرح پلاک گذاری هوشمند در خراسان رضوی
طرح پلاک گذاری هوشمند اماکن (جینف) در حوزه شهری در خراسان رضوی، ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل پست خراسان رضوی در نشست با استاندار خراسان رضوی، درباره وضعیت اجرای طرح جینف (GNAF) و پلاک گذاری هوشمند اماکن در استان، گفت: این طرح در حوزه روستایی به ۲۰ درصد رسیده و امید است تا پایان امسال تکمیل شود.
حسین شریفی بیان کرد: جینف به معنی پایگاه نشانی ملی ژئو کد شده است که امکان بررسی و صحتسنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور، مقدور میکند.
او درباره چالشهای اجرای این طرح، افزود: توان داخلی اداره کل پست محدود است و در حوزه انجام عملیات میدانی باید کمک شود؛ همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبلغ ۲۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده است؛ اما به اعتبار بیشتری برای توسعه سرورهای خاص و تجهیزات سخت افزاری نیاز داریم.
شریفی ادامه داد: ضعفهایی در نصب پلاک در شهرها وجود دارد، چراکه در طرح جینف، پلاکهای آبیرنگ تلفیقشده با کیوآرکد بر روی درب منازل نصب میشود و شهرداریها باید در نصب آنها همکاری کنند.
به گفته این مسئول، در کیوآرکد، اطلاعات عمومی یک ساختمان قابل مشاهده است و در آینده میتوان اطلاعات بیشتری در این بستر ایجاد کند که در برنامه ریزیهای شهری، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.
مدیر کل پست خراسان رضوی گفت: تعداد ۴۰ نقطه پستی در خراسان رضوی فعال است و در یک سال گذشته، ۱۹ میلیون مرسوله پستی در سطح این استان جابجا شده است.
شریفی تاکید کرد: ایران با کشور افغانستان مراوده پستی ندارد؛ در حالی که ظرفیت خوبی در شهرستان تایباد به واسطه مرز دوغارون برای برقراری مسیر پستی مشهد-هرات وجود دارد.
تکمیل طرح «جی نف» در خراسان رضوی تا پایان امسال
استاندار خراسان رضوی هم پس از اطلاع از آخرین وضعیت اجرای طرح جینف، بر همکاری دستگاههای اجرایی در به پایان رساندن این طرح فناورانه و زیرساختی تاکید کرد.
غلامحسین مظفری همچنین گفت: برنامه ریزی برای ایجاد مسیر پستی با کشور افغانستان، انجام شده است.
طرح ملی جینف (GNAF) یا پایگاه نظام ملی آدرسگذاری مکانمحور کشور در استان خراسان رضوی در حال اجرا است که این طرح به منظور ایجاد یک آدرسدهی یکپارچه و دقیق در سطح کشور اجرا میشود.
در این طرح هر مکان در کشور دارای یک شناسه یکتا و آدرس مکانی مشخص میشود.