فرمانده سپاه استان قزوین، اعلام کرد که به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، بیش از هزار برنامه در ۲۹ عنوان مختلف در سراسر استان تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار رفیعی آتانی در جمع خبرنگاران گفت: از مهم‌ترین برنامه‌های سپاه در هفته دفاع مقدس، برگزاری یادواره شهدا، اجرای هفت شب برنامه تصویری و بازسازی عملیات محرم است.

وی با بیان اینکه دشمنان در جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه با توهم وارد شدند، اظهار داشت: نقش بی‌بدیل امامین انقلاب و اتحاد اقشار مختلف، معادلات دشمنان را بر هم زد.

سردار رفیعی آتانی به تغییر نگاه جوانان نسبت به هویت ملی و اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و آن را یکی از اتفاقات مهم این ایام دانست.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فناوری بومی محصول دفاع مقدس در برابر پیشرفته‌ترین فناوری‌های غرب ایستاده است.

فرمانده سپاه استان همچنین خاطرنشان کرد: دشمنان با رسانه‌های خود تلفات خود را سانسور می‌کنند، اما ما با افتخار شهدایمان را تشییع می‌کنیم.