به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، درویشی فرماندار همدان گفت: به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، صبح روز ۳۱ شهریورماه خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها از محل بلوار ارم شهر همدان به سمت گلزار مطهر شهدا حرکت خواهند کرد.

او با اشاره به اهمیت بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، افزود: در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود، سخنرانانی از میان مقامات استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

فرماندار همدان تأکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای تبیین رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام و گرامیداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران است.