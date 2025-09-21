پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان همدان از برگزاری رژه خودرویی همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، درویشی فرماندار همدان گفت: به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، صبح روز ۳۱ شهریورماه خودروها و موتورسیکلتها از محل بلوار ارم شهر همدان به سمت گلزار مطهر شهدا حرکت خواهند کرد.
او با اشاره به اهمیت بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، افزود: در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود، سخنرانانی از میان مقامات استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
فرماندار همدان تأکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای تبیین رشادتها و جانفشانیهای رزمندگان اسلام و گرامیداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران است.