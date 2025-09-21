اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان اصلاح مفادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات سختگیرانه مزاحم تولید را در این استان بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان در این جلسه با بیان اینکه رفع مقررات زائد در شرایط حساس شرط جهش تولید است گفت: قوانین موانع تولید باید شناسایی و برای اصلاح و پیگیری به اتاق شورای گفت و‌گوی کشور و مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.

محمدجواد کولیوند افزود: نیازسنجی مهارت آموزی به نسل جوان بر اساس نیاز بازار و راه اندازی رشته های تحصیلی متناسب با آن در دستور کار مسئولان صنعتی و علمی استان سمنان قرار گیرد.

فرج الله معماریان رئیس اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان هم گفت: با استناد به قانون محور های باقی مانده مقررات مزاحم تولید شناسایی می شود تا در اختیار شورای ملی گفت و گو دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.