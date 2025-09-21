پخش زنده
معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: دفاتر خدمات قضایی با ایجاد سازوکارهای دقیقتر، فرایند دریافت پروندهها را به گونهای ساماندهی کنند که اسناد و مدارک دریافتی در سریعترین زمان و بدون تاخیر و خوانا به محاکم مربوطه ارسال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالحمید مرتضوی بریجانی، با اشاره به جایگاه ویژه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تحقق اهداف سند تحول قضایی و نیز با توجه به قرار گرفتن دفاتر در چرخه جریان رسیدگی به پروندهها و کمک موثر آنها به دستگاه قضایی برای تبدیل اسناد کاغذی به الکترونیکی افزود: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش تعیین کنندهای در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها ایفا میکنند، وجود برخی مشکلات در فرایند ارسال و ثبت پروندهها ازجمله تاخیر در ارسال اسناد به محاکم و ناهماهنگی در برخی مراحل ثبت و ارجاع پروندهها باید آسیب شناسی و راه کارهای اصلاحی در این خصوص ارائه شود.
معاون نظارت دیوان عالی کشور ،برگزاری دورههای آموزشی و توجیهی برای مدیران و کارکنان دفاتر خدمات قضایی را به منظور آگاهی کامل از الزامات و انتظارات قوه قضاییه را امری مهم و حائز اهمیت در جهت ارتقای کیفیت خدمات و کاهش نواقص موجود عنوان کرد.
مرتضوی این را هم گفت که پیرو جلسه برگزار شده در معاونت نظارت دیوان عالی کشور، مقرر شد معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با همکاری کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بر حسن اجرای مقررات نظارت مستمر داشته باشد.