

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قربان قربانی، رئیس موسسه تحقیقات پنبه اعلام کرد ارقام جدید بذرهای اصلاح شده پنبه که با تلاش پژوهشگران این موسسه تولید شده اند، نسبت به کم آبی مقاوم تر از گونه های معمولی هستند و می توانند بهره‌وری تولید را تا ۲۰ درصد افزایش دهند.

قربانی با بیان اینکه این ارقام جدید با هدف کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری در تولید معرفی شده اند، افزود: استفاده از این بذرها همراه با بکار گیری روش های نوین کشت و آبیاری، باعث می شود مصرف آب تا حد چشمگیری کاهش یافته و بهره وری افزایش یابد.

بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، سالانه نزدیک به 60 هزار تن پنبه در ایران تولید می شود اما نیاز کشور به این محصول سه برابر این رقم است که با واردات تامین می شود.