پخش زنده
امروز: -
یک اثر از چهارمحال و بختیاری به جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،نمایش «کشتن تن» به نویسندگی و کارگردانی مصطفی محمدیدوست به عنوان اثر راه یافته از چهارمحال و بختیاری در بخش صحنهای بیست و دومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی معرفی شد.
دبیرخانه بیست و دومین حشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی فهرست ۱۶ اثر برگزیده برای حضور در بخش صحنهای این دوره از جشنواره را اعلام کرد که در این بین نام نمایش «کشتن تن» به نویسندگی و کارگردانی مصطفی محمدی دوست از شهرستان فارسان نیز دیده میشود.
کشتن تن با رای محمدحسین ناصربخت، حسین کیانی و علی شمس به عنوان داوران این بخش از جشنواره و از میان ۹۵ اثر متقاضی شرکت در بخشهای «مرور» و «تازههای تولید» انتخاب و در جمع آثار برگزیده برای حضور در بخش نهایی بیست و دومین دوره از این جشنواره دوسالانه قرار گرفته است.
خش صحنهای جشنواره بیست و دوم نمایشهای آیینی و سنتی، غیررقابتی است و نمایش کشتن تن در قسمت اجرایی جشنواره که از ۱۲ تا ۱۸ مهر برگزار میشود، برای تماشاگران به نمایش در میآید.
بیست و دومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی پژوهشی، فضایباز و صحنهای در نظر گرفته شده است.
در دوره بیست و یکم این جشنواره در سال ۱۴۰۲، شهرهای شهرکرد، جونقان و بروجن در چهارمحال و بختیاری میزبان بخش نمایشهای فردی، نقالی و روایتهای ملی و کار آواهای این جشنواره بود.