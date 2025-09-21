پخش زنده
رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری ترکیه برای حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم آمریکا شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری ترکیه جهت حضور در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از فرودگاه استانبول عازم نیویورک آمریکا شد.
اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی پیش از عزیمت گفت: در روز ۲۳ سپتامبر (سه شنبه یکم مهرماه) در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد و بخش عمدهای از سخنرانی اش را به نسل کشی اسرائیل در غزه و مظالمی که علیه مردم غزه روا داشته میشود اختصاص خواهد داد.
وی افزود: روز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر (سوم مهرماه) با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا دیدار و درباره مسائل فی مابین و منطقهای و همچنین راههای تقویت همکاریهای موجود گفتوگو خواهد کرد.