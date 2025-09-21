گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی گیلان بارانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: با ورود سامانه خنک و بارشی، از بامداد امروز بارش شدید باران در سواحل و جلگه‌های گیلان آغاز شد.

محمد دادرس گفت: این بارندگی از غربی‌ترین شهرستان گیلان، آستارا و حیران آغاز شد و هم اکنون در بیشتر شهر‌های استان باران می‌بارد.

وی افزود: از بامداد امروز در شهر‌های شرقی گیلان هم مانند رودسر، لنگرود و لاهیجان بارش باران آغاز شده و در حال حاضر باران با شدت می‌بارد.

مدیر کل هواشناسی گیلان با توجه به شدت بارش‌ها، درخصوص سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها هشدار داد.