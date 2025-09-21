پخش زنده
بارش باران امروز در برخی شهرستانهای شمالی و مرکزی آذربایجان غربی به شکل پراکنده و کم شدت گزارش شده؛ هواشناسی همچنان نسبت به رعایت نکات ایمنی تاکید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با وجود هشدار سطح نارنجی هواشناسی مبنی بر وقوع بارشهای شدید و احتمال سیلاب در برخی مناطق، تصاویر دریافتی از برخی شهرستانهای شمالی و مرکزی استان آذربایجانغربی نشان میدهد که بارشها تا این لحظه بهصورت نمنم و پراکنده بوده و شدت زیادی نداشته است.
با این حال، اداره کل هواشناسی استان همچنان نسبت به تغییرات احتمالی در وضعیت جوی هشدار داده و از شهروندان خواسته است که توصیههای ایمنی را رعایت کرده و از تردد غیرضروری در مناطق پرخطر خودداری کنند.
احتمال تشدید بارشها در ساعات آینده و روزهای آتی، بهویژه در مناطق کوهستانی و مسیلها همچنان وجود دارد و آمادگی دستگاههای امدادی و مدیریت بحران ادامه دارد.