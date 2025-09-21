پخش زنده
رئیس جمهوری ونزوئلا بر آمادگی کشورش در برابر تهدیدات نظامی آمریکا تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد که نیروهای مردمی در سراسر کشور برای مقابله با هرگونه تهدید از سوی «متجاوزان آمریکایی» مستقر شدهاند.
مادورو در جریان کنفرانس تأسیسی اتحادیه کشاورزان ونزوئلا تأکید کرد: ما سلاحهای جمهوری را در اختیار نیروهای مسلح، مردم و شبه نظامیان بولیواری قرار دادهایم.
وی با اشاره به راهبردهای دفاعی ونزوئلا افزود: دو خط اساسی به طور کامل در حال اجراست؛ نخست، مقاومت فعال و طولانیمدت ملت ما و دوم، ابتکار عمل و حمله مداوم در تمامی جبهههاست.
این اظهارات مادورو پس از آن بیان میشود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیروز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» به ونزوئلا هشدار داد.
ترامپ برای توجیه اقدامات نظامی واشنگتن علیه کاراکاس ادعا کرد: ما میخواهیم ونزوئلا فوراً همهٔ زندانیها و افراد ساکن مراکز روانی از جمله بدترین آسایشگاههای روانی در جهان را که «رهبری» ونزوئلا به زور وارد ایالات متحده کرده است، بپذیرد!
رئیس جمهور آمریکا در این خصوص مدعی شد: هزاران نفر توسط این «هیولاها» بهشدت آسیب دیده و حتی کشته شدهاند. آنها را فوراً از کشور ما بیرون کنید، همین الان؛ وگرنه بهایی که خواهید پرداخت، غیرقابل محاسبه خواهد بود!
این اظهارات پس از آن بیان میشود که رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای این کشور مستقر در منطقه کارائیب، بار دیگر به یک کشتی ونزوئلایی یورش برده و در جریان آن ۳ نفر را کشتند.
وی در شبکه اجتماعی خود نوشت که «این حمله مستقیم مرگبار به دستور وی در حوزه استحفاظی فرماندهی جنوبی آمریکا انجام شد»؛ منطقهای که ۳۱ کشور را در آمریکای جنوبی و مرکزی و کارائیب در بر میگیرد.