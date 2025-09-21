به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرزین صلواتی مربی شایسته کردستانی به سومین اردوی آمادگی تیم ملی ترای اتلون (سه گانه) رده سنی جوانان کشور دعوت شد.

سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی ترای‌اتلون (سه گانه) جوانان پسران کشور با هدف حضور موفق در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ بحرین، به میزبانی استان آذربایجان شرقی و در شهر تبریز، از ۲۶ شهریور و با حضور ۱۰ ورزشکار در حال برگزاری است و به مدت پانزده روز تا ۱۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.

با دعوت کادر فنی فدراسیون ترای اتلون «فرزین صلواتی» مربی توانمند و خوش آتیه کردستانی نیز به این مرحله اردو فراخوانده شده است.

ملی پوشان تیم سه گانه جوانان کشورمان تمریات تخصصی آمادگی خود را در رشته‌های دو، شنا و دوچرخه جهت حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ جوانان که قرار است ۳۰ مهر تا ۹ آبان ماه (۲۲ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) به میزبانی کشور بحرین برگزار شود، پیگیری می‌کنند.