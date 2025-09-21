قهرمانی غرور آفرین، حماسی و همزمان تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی زاگرب، برگ زرین دیگری را در کتاب خاطرات میهن پهناور و عزیزمان رقم زد.

قهرمانی تیم های ملی کشتی آزاد و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمادی از تبلور غیرت و مهارت در سرزمین عزیزمان محسوب می شود.

به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این تلاش اعجاب انگیز و رفتار تحسین آمیز باید به الگویی برای پیشرفت و عظمت ایران قوی مبدل گردد: نماد و جلوه ای که دشمنان را هراسان و ناامید و دوست داران وطن و خاک مقدس ما را امیدوار و دلگرم می سازد.