قهرمانی غرور آفرین، حماسی و همزمان تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای جهانی زاگرب، برگ زرین دیگری را در کتاب خاطرات میهن پهناور و عزیزمان رقم زد.
قهرمانی تیم های ملی کشتی آزاد و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمادی از تبلور غیرت و مهارت در سرزمین عزیزمان محسوب می شود.
به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این تلاش اعجاب انگیز و رفتار تحسین آمیز باید به الگویی برای پیشرفت و عظمت ایران قوی مبدل گردد: نماد و جلوه ای که دشمنان را هراسان و ناامید و دوست داران وطن و خاک مقدس ما را امیدوار و دلگرم می سازد.
این افتخار تاریخی را به قهرمانان نام آور و غیور ایران زمین، جناب آقای دبیر ریاست فدراسیون، مربیان توانمند تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی و ملت سرافراز کشورمان در داخل و خارج از کشور تبریک و تهنیت عرض مینمایم.