به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا؛ همه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۴ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

مشمولان اعزامی باید برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.

مشمولان باید در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه خود داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.