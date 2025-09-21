با تلاش هم‌افزایی نیروهای عملیاتی شرکت توزیع برق استان، نیروهای حراست و همکاری مراجع انتظامی و قضایی، مجموعه‌ای از عملیات میدانی و بازرسی‌ها منجر به شناسایی و ضبط ۴۴ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در نقاط مختلف استان البرز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از توانیر، این کشفیات در مکان‌های مختلفی از جمله داخل انبار‌ها و اتاقک‌های مخفی در املاک مسکونی، پارکینگ‌ها، تراس‌ها و واحد‌های تجاری صورت گرفته و ابزار‌های پنهان‌سازی از طریق «سایلنت باکس»، اتاقک‌های مخصوص و جاگذاری در فضا‌های غیرقابل‌رویت استفاده شده بود. سیستم‌های خنکسازی شامل فن‌های دمنده و کولر بوده و دسترسی به اینترنت توسط مودم‌های مختلف اپراتور‌ها فراهم شده بود که نشان‌دهنده ساختار یافته و سازمان‌یافته بودن این تخلفات است.

روش‌های کشف شامل گزارش مردمی، گزارش همکاران و سازمان‌ها، بازرسی و پایش میدانی بوده است. در همه موارد، پس از بازدید میدانی، حکم قضایی اخذ و با همراهی ضابط قضایی، دستگاه‌ها جمع‌آوری و با تنظیم صورتجلسه به مراجع انتظامی تحویل شد. در یک اقدام هماهنگ نیز دو مرکز کشف شده در یک روز شامل مجموع ۱۲ دستگاه (۴ و ۸ دستگاه) در شهرستان‌های محل عملیات ضبط شد.

اقدامات انجام شده و نتایج کشفیات در سامانه‌های داخلی شرکت ثبت شده و گزارش‌های تکمیلی متعاقباً ارسال خواهد شد. اینگونه اقدامات علاوه بر مقابله با سوء‌استفاده از برق عمومی، از وارد آمدن فشار غیرمتعارف بر شبکه و افزایش ناترازی جلوگیری می‌کند.

هموطنان می‌توانند هرگونه اطلاع از استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.

به ازای هر یک دستگاه ماینر اعلام‌شده و معتبر، یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به گزارش‌دهنده تعلق خواهد گرفت.