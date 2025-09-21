رئیس دانشگاه یاسوج گفت: کلاسهای دانشجویان قدیمی این دانشگاه از روز گذشته آغاز شده و کلاسهای دانشجویان جدید نیز به دلیل تأخیر در اعلام نتایج، از اواخر مهر شروع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نوریپور افزود: هماکنون حدود ۶ هزار دانشجو در دانشگاه یاسوج مشغول به تحصیل هستند و پیشبینی میشود امسال بیش از هزار و ۸۰۰ دانشجوی جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش شوند. وی ادامه داد: این دانشگاه دارای ۳۰ رشته در مقطع کارشناسی، ۴۵ رشته کارشناسی ارشد و ۲۳ رشته دکتری است.
رئیس دانشگاه یاسوج در خصوص وضعیت خوابگاههای این دانشگاه هم اضافه کرد: اقدامات لازم برای تعمیر و نوسازی خوابگاهها انجام شده، اما با توجه به افزایش تعداد دانشجویان، احتمال کمبود ظرفیت وجود دارد. نوری پور اضافه کرد: بر این اساس، دانشجویان به طور موقت در خوابگاههای پیشبینیشده اسکان داده خواهند شد تا خوابگاههای جدید ساخته شود.