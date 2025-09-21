پخش زنده
امروز: -
چهل و ششمین دوره مسابقات قهرمانی کونگ فو ممای واوسیما کشور به میزبانی شهرستان فلاورجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نایب رئیس هیئت کونگ فو استان در حاشیه این مسابقات با اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات ۲۰۰ قهرمان منتخب کشور باهم به رقابت پرداختند، گفت: درمسابقات قهرمانی کشور کونگ فو ممای و اوسیما از ۱۵ استان کشور درتمام ردههای سنی شرکت کردهاند.
سید عباس شیرزاد، ارتقاء سطح مسابقات و استعداد یابی را از اهداف اصلی این دوره از مسابقات بیان کرد و افزود:درپایان این رقابتها استانهای اصفهان، مازندران و فارس به ترتیب مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.