به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نایب رئیس هیئت کونگ فو استان در حاشیه این مسابقات با اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات ۲۰۰ قهرمان منتخب کشور باهم به رقابت پرداختند، گفت: درمسابقات قهرمانی کشور کونگ فو ممای و اوسیما از ۱۵ استان کشور درتمام رده‌های سنی شرکت کرده‌اند.

سید عباس شیرزاد، ارتقاء سطح مسابقات و استعداد یابی را از اهداف اصلی این دوره از مسابقات بیان کرد و افزود:درپایان این رقابت‌ها استان‌های اصفهان، مازندران و فارس به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.