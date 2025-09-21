پخش زنده
چهارمین نشست کانون ادبی نوجوانان شهر تهران با عنوان «ای ایران بخوان» به همت ادارهکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران و به میزبانی منطقه ۳ در روزخانه تاریخی قمر بنیهاشم ده ونک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد فرهنگی، فرصتی بود برای گردهمایی نوجوانان شاعر، اساتید ادبیات و مدیران شهری که در فضایی معنوی به پاسداشت زبان فارسی، شعر و آیینهای سنتی ایرانی بپردازند.
این برنامه با حضور استاد مرتضی امیری اسفندقه شاعر و دستیار ویژه شهردار تهران در حوزه ادبیات و شعر فارسی، مهدی امیری مدیرکل آموزشهای شهروندی، محمود افراخته معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۳ و جمعی از اساتید و نوجوانان شاعر برگزار شد.
مهدی امیری مدیرکل آموزشهای شهروندی، در سخنان خود ضمن تأکید بر اهمیت حفظ و پاسداشت زبان فارسی بهعنوان ریشه هویت فرهنگی و ملی گفت: زبان فارسی نه تنها وسیلهای برای ارتباط، بلکه گنجینهای است که نسلها را به هم پیوند میدهد و ما موظفیم نوجوانان را بهعنوان خالقان آینده ادبیات، در این مسیر همراهی کنیم.
استاد مرتضی امیری اسفندقه نیز در این نشست به جایگاه ویژه شعر در تربیت و پیوند نسلها اشاره کرد و اظهار داشت:شعر زبان دلهاست و اگر بخواهیم نوجوانانی مسئولیتپذیر و ریشهدار داشته باشیم، باید آنان را با ادبیات مأنوس کنیم.
در این دوره از کانون ادبی، بیش از ۲۰۰ اثر ادبی از نوجوانان سراسر تهران ارسال شد که پس از داوری، ۵۵ اثر شایسته تقدیر شناخته و ۲۰ اثر به عنوان برگزیده معرفی شدند.
نوجوانان منتخب اشعار خود را با محورهای ایران، عشق به وطن، ایثار و مسئولیت اجتماعی قرائت کردند که با استقبال گرم حضار مواجه شد.
از نکات برجسته این رویداد، اجرای آیینهای روزخانهای و شاهنامهخوانی توسط مرشد مهرگان و مرشد حسنبیگی بود که فضایی روحانی و پیوندی زنده میان سنتهای اصیل ایرانی و ادبیات نوجوانان ایجاد کرد.
محمود افراخته، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۳، ضمن ابراز امیدواری به تداوم این نشستها گفت: این برنامهها فرصتی است برای کشف استعدادها و پرورش توانمندیهای نوجوانان و ارتقای فرهنگ شهروندی.