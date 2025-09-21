پخش زنده
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقهای یزد از صرفه جویی بیش از ۸۰۰ هزار مترمکعبی آب با انجام اقدامات حفاظتی در شش ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد منصوری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، تعداد ۳۴ حلقه چاه غیر مجاز کشف و شناسایی و پر شده که صرفه جویی بیش از ۳۰۰ هزار متر مکعب آب در استان یزد را در پی داشته است.
وی افزود: همچنین در سال جاری از طریق تقلیل منصوبات چاههای مجاز دارای اضافه برداشت و نصب کنتور هوشمند بر روی چاهها از برداشت ۵۰۰ هزار متر مکعب آب جلوگیری شده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقهای یزد با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۱ کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی و صنعتی نصب شده است، تصریح کرد: ۲ هزار و ۱۸۵ چاه کشاورزی معادل ۹۷ درصد و ۶۳۵ چاه صنعتی معادل ۹۰ درصد به کنتور هوشمند در استان یزد مجهز هستند.