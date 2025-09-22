امروز دوشنبه ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۹ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تقویم و اوقات شرعی امروز دوشنبه ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۹ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی به این شرح است:

تقویم:

دوشنبه

۳۱ شهریور ۱۴۰۴ هجری شمسی

۲۹ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری

۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی

اوقات شرعی:

اذان صبح: ۰۴:۳۲ دقیقه

طلوع آفتاب: ۰۵:۵۴ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱:۵۹ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸:۲۱ دقیقه