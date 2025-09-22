پخش زنده
امروز: -
امروز دوشنبه ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۹ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تقویم و اوقات شرعی امروز دوشنبه ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۹ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی به این شرح است:
تقویم:
دوشنبه
۳۱ شهریور ۱۴۰۴ هجری شمسی
۲۹ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی
اوقات شرعی:
اذان صبح: ۰۴:۳۲ دقیقه
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۴ دقیقه
اذان ظهر: ۱۱:۵۹ دقیقه
اذان مغرب: ۱۸:۲۱ دقیقه