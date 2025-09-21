به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان فریدونشهردر این جشنواره گفت: این جشنواره با حضور اقوام پنجگانه این شهرستان باهدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستایی، معرفی آداب و رسوم، غذا‌های محلی، سوغات و صنایع دستی، معرفی تولیدات بومی محلی و نمایش وحدت و همدلی اقوام مختلف ساکن دراین شهرستان برگزار شد.

حمید رحیمیان افزود: در جشنواره توسعه گردشگری و اقتصاد بومی محلی روستای چغیورت علاوه بر اجرای موسیقی‌های محلی وبرگزاری بازی‌های بومی محلی در ۱۰ غرفه نیز سوغات، گیاهان دارویی تولیدی شهرستان، غذا‌های محلی، صنایع دستی، کیف و نوشت افزار و آداب و رسوم اقوام پنجگانه شهرستان فریدونشهربه نمایش گذاشته شد.

روستای چغیورت با ۲۸۰ خانوار از اقوام گرجی، بختیاری، ترک و فارس یکی از سه روستای هدف گردشگری شهرستان فریدونشهر و در ۱۳ کیلومتری مرکز شهرستان واقع است.

