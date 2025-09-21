پخش زنده
امروز: -
توقیف سیستمی خودروهای متخلف سرعت بحرانی در جادههای خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان گفت: با توجه به افزایش تصادفات و پایان تعطیلات، خودروهای متخلف با سرعتهای بحرانی در محورهای مواصلاتی از امروز به صورت سیستمی توقیف و بدون اغماض اعمال قانون میشوند.
سرهنگ محمدامیر کاظمی گفت: در پی روند صعودی تصادفات جادهای و افزایش حجم تردد پس از پایان تعطیلات، در جلسه شورای راهبری تصادفات استان خراسان جنوبی مصوب شد که از امروز خودروهای دارای تخلفات سرعت بحرانی توقیف سیستمی و اعمال قانون شوند.
وی افزود: بر اساس مصوبه این جلسه، خودروهای سنگین و نیمهسنگین با سرعت بیش از ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت به مدت ۳ روز توقیف خواهند شد.
رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی گفت: خودروهای سبک با سرعت بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت ۳ روز توقیف و خودروهای با سرعت بیش از ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت یک هفته توقیف میشوند.
سرهنگ کاظمی افزود: در محور بیرجند-اسدیه و بالعکس، خودروهای سبک با سرعت بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت ۳ روز توقیف و با سرعت بیش از ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت یک هفته توقیف خواهند شد و در صورت تکرار تخلفات سرعت بحرانی، مدت توقیف خودورها به ۱۴ روز افزایش مییابد.