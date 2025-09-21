دانشگاه آزاد واحد اصفهان از ۱۵ تا ۱۸ آبان میزبان برگزاری مرحله نهایی و اختتامیه سی و نهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی، خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، علیرضا زارع‌شهرآبادی؛ مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: دانشگاه آزاد واحد اصفهان از ۱۵ تا ۱۸ آبان میزبان برگزاری مرحله نهایی و اختتامیه سی و نهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی، خواهد بود.

آقای زارع شهرآبادی گفت: دبیرخانه جشنواره و مسابقه های ملی قرآن دانشگاه آزاد اسلامی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد مستقر است، اما دبیرخانه اجرایی سی و نهمین دوره این جشنواره در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان مستقر شده است.

وی ادامه داد: با استقرار این دبیرخانه، مقرر شد که آثار بخش هنری، پژوهشی و فناوری این دوره که حجمی و غیرحجمی هستند تا ۲۵ شهریور به دانشگاه آزاد واحد اصفهان تحویل داده شود که به این منظور از هر واحد آموزش عالی یک نفر نماینده و رابط برای تحویل این آثار مشخص شد. البته این مهلت براساس آخرین تصمیم به مدت پنج روز تمدید شد؛ لذا متقاضیان شرکت در این دو بخش هنری و پژوهشی و فناوری جشنواره تا پایان وقت اداری امروز یکشنبه ۳۰ شهریورماه فرصت دارند که آثار خود را تحویل دبیرخانه دهند.

مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: بخش معارفی این دوره از جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی به صورت استانی برگزار خواهد شد که بدین منظور مکانی در هر استان در نظر گرفته شده تا متقاضیان این بخش به شکل همزمان ساعت ده پانزدهم مهر ماه با حضور در حوزه امتحانی، در آزمون بخش معارفی شرکت کنند.

آقای زارع شهرآبادی تصریح کرد: داوری آثار حجمی و غیرحجمی بخش هنری، پژوهشی و فناوری جشنواره تا پایان مهرماه انجام خواهد شد و همچنین برگه‌های آزمون معارفی نیز تا پایان مهرماه تصحیح خواهد شد تا مقدمات برای برگزاری اختتامیه این بخش‌های جشنواره، ۱۵ آبان‌ ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برگزار شود.

مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد گفت: براساس آئین‌نامه در مجموع این بخش‌ها باید ۷۰ برگزیده انتخاب و از آنها تجلیل شود، روز اختتامیه بخش هنری، پژوهشی و فناوری در اصل افتتاحیه بخش آوایی این دوره از جشنواره نیز محسوب می شود و با برگزاری این مراسم، عملاً ۱۶ و ۱۷ آبان‌ماه، رقابت‌های بخش آوایی نیز در این واحد دانشگاهی برگزار می‌شود و ۱۸ آبان همزمان با آغاز هفته قرآن و عترت دانشگاه‌ها، اختتامیه بخش آوایی نیز با تجلیل از برگزیدگان برپا خواهد شد.

زارع‌شهرآبادی گفت: مقارن با برگزاری سی و نهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در آئین‌نامه مسابقه های قرآن دانشگاهیان بازنگری می کند تا به زودی این آئین‌نامه برای برگزاری چهلمین دوره مسابقه های قرآن و عترت دانشگاهیان که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آن را میزبانی خواهد کرد، ابلاغ شود.