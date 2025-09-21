پخش زنده
امروز نشست مجمع نمایندگان گیلان با حضور استاندار برگزار شد تا تصمیمات لازم برای مهار آبهای فصلی از طریق احیا، لایروبی و تقویت آب بندانهای استان اتخاذ شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، استاندار گیلان امروز در این نشست با بیان اینکه گیلان استان پربارشی است گفت: باید برای مهار آبهای فصلی این نعمت خدادادی اقدام اساسی انجام شود.
هادی حق شناس با اشاره به وجود ۹ هزار هکتار آب بندان در گیلان گفت: در قدیم مردم گیلان از این آب بندانها برای تامین آب کشاورزی استفاده میکردند که ضروری است این پهنههای آبی احیا و لایروبی شود تا از هدررفت بارشها جلوگیری و آب برای فصل کشاورزی آینده ذخیره شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه ۱۵ درصد اراضی گیلان، مستعد خشکسالی است گفت: مقرر شد برای مرحله نخست آب بندانهای این مناطق لایروبی شود تا در فصل کشاورزی سال آینده شالیزارها با تنش آبی کمتری مواجه شوند.
استاندار گیلان همچنین از برنامه ریزیها برای رفع مشکل آب آشامیدنی منجیل و لوشان هم خبرداد و گفت: برای رفع این مشکل از دوطریق تکمیل سد دیورش و حفر چاه جدید اقدام میکنیم که به زودی این کار انجام خواهد شد.
رییس مجمع نمایندگان گیلان هم در این نشست گفت: مهار آبهای فصلی در دستور کار قرار گرفته و تا دو هفته آینده لیست آب بندانها تهیه و برای لایروبی آنها آغاز خواهد شد.
سلمان زارع همچنین از ایجاد آب بندانهای جدید در کوهپایهها هم تاکید کرد و گفت: برای این کار هم باید برنامه ریزی درست و دقیق انجام شود.
در این نشست همچنین هریک از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه آب بندانها و تامین به موقع آب کشاورزی استان تاکید کرد.