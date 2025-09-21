

به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛داریوش حسن‌نژاد، گفت: باتلاش و همت کارکنان شرکت آب منطقه‌ای ، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صددرصد جذب شد و دفاتر مالی سال ۱۴۰۳ بسته شد.

‌مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به وضعیت اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۳ افزود:شرکت آب منطقه‌ای لرستان در سال ۱۴۰۳، اجرای ۲۶ طرح شامل ۵۲ طرح را با اعتباری بیش از ۱۰هزار و۳۰۰ میلیارد ریال مدیریت کرده که از این مبلغ، ۹هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال معادل ۹۰ درصد تخصیص یافته است.

