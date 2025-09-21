پخش زنده
مدیر عامل شرکت آب منطقهای لرستان از جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در استان خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛داریوش حسننژاد، گفت: باتلاش و همت کارکنان شرکت آب منطقهای ، اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای صددرصد جذب شد و دفاتر مالی سال ۱۴۰۳ بسته شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با اشاره به وضعیت اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۳ افزود:شرکت آب منطقهای لرستان در سال ۱۴۰۳، اجرای ۲۶ طرح شامل ۵۲ طرح را با اعتباری بیش از ۱۰هزار و۳۰۰ میلیارد ریال مدیریت کرده که از این مبلغ، ۹هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال معادل ۹۰ درصد تخصیص یافته است.