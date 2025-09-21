مهلت ارسال عکس و فیلم از کار و تلاش بانوان عشایر و روستایی به جشنواره ایران مهر تا ۱۲ مهر ماه اعلام شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جشنواره فیلم و عکس ایران‌مهر که ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود، آثار برگزیده هنرمندان عکاس و فیلمساز سراسر کشور درباره فعالیت‌های پرثمر و بی وقفه بانوان عشایر و روستایی در معرض نگاه عموم هموطنان قرار می‌گیرد.

این جشنواره همزمان با نهمین همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری و با هدف روایت‌گری نقش زنان روستایی و عشایری در جامعه، فرهنگ، اقتصاد و ترویج ارزش‌های مرتبط با زندگی روستایی و عشایری برگزار می‌شود و عموم هنرمندان این عرصه می‌توانند آثار خود را در قالب عکس و فیلم کوتاه کمتر از ۳۰ دقیقه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

موضوعات این جشنواره «زنان و تاب‌آوری در شرایط تغییر اقلیم»؛ «زنان، کشاورزی خانوادگی و امنیت غذایی»؛ «زنان و کارآفرینی روستایی»؛ «زنان، جلوه‌های معنویت و مادری»؛ و «زنان و همبستگی اجتماعی» تعریف شده است.

آخرین مهلت ارسال آثار ۱۲ مهر ۱۴۰۴ و زمان برگزاری جشنواره ۲۳ مهر ۱۴۰۴ است.