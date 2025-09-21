وزیر امور خارجه ایران با اشاره به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت‌های جهانی، نوشت: این دستاورد، گواه روشنی بر توانمندی، انسجام و پشتکار ملی‌پوشان جوان و کادر فنی پرتلاش است که با همت و تلاش بی‌وقفه، در عرصه کشتی جهان تاریخ‌سازی کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ زاگرب را تبریک گفت.

عراقچی در پیامی نوشت: قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی در جام جهانی و افزودن مدال زرین دیگری به کارنامه پرافتخار این رشته، مایه سربلندی ملت ایران است. این دستاورد، گواه روشنی بر توانمندی، انسجام و پشتکار ملی‌پوشان جوان و کادر فنی پرتلاش است که با همت و تلاش بی‌وقفه، در عرصه کشتی جهان تاریخ‌سازی کردند.

وزیر خارجه ایران نوشت: قهرمانی جهان را به اعضای تیم، مربیان، خانواده‌ها و مردم ورزش‌دوست کشور تبریک می‌گویم و امیدوارم این مسیر موفقیت با قدرت و انگیزه‌ای افزون ادامه یابد.

پیش از این تیم ملی کشتی آزاد ایران در این رقابت‌ها مقام قهرمانی را کسب کرده بود.