به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی امروز یکشنبه، ۳۰ شهریور در نشست «معرفی ظرفیت‌های فناوری هسته‌ها و شرکت‌های مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران» که در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد ، هدف اصلی این صندوق را تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: تسهیلات با نرخ بهره ۲۳ درصد و تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان برای تامین هزینه‌های جاری شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات با نرخ بهره ۲۰ درصد و تا سقف ۸ میلیارد تومان برای محل کار شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیلات با نرخ بهره ۲۰ تا ۲۲ درصد و تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های غیردانش‌بنیان از تسهیلات این صندوق است.

علی چگینی اظهار کرد: طبق قانون، صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شد. این صندوق در سال ۱۳۸۹، پس از تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تأسیس شد. در آن زمان، سرمایه اولیه صندوق ۳۰ میلیارد تومان بود و مأموریت اصلی آن، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف شد. این سرمایه اکنون به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی آگاهی فعالان عرصه دانش‌بنیان از قوانین مربوط به فعالیت خود را ضروری دانست و ادامه داد: قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پس از تصویب مجلس، به تأیید شورای نگهبان رسید و نتیجه آن، تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی بود. از سال ۱۳۹۳، این صندوق ارائه خدمات و تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان را آغاز کرد. در سال ۱۴۰۱ مجلس قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» را تصویب کرد. بنابراین، فعالان حوزه دانش‌بنیان و دانشجویانی که قصد راه‌اندازی شرکت دارند، با دو قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و جهش تولید دانش‌بنیان مواجه می‌شوند.

مدیر ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی تشریح کرد: هیات امنای این صندوق شامل رئیس‌جمهور و اعضای کابینه است. رئیس هیات عامل و اعضای آن نیز به‌صورت مستقیم توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. برای تعامل جامع‌تر با شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق نوآوری با صندوق‌های کوچک‌تری با عنوان «صندوق‌های پژوهش و فناوری» همکاری می‌کند. این صندوق‌ها عمدتاً زیر نظر وزارت علوم فعالیت دارند و به‌صورت تخصصی، استانی یا دانشگاهی تقسیم شده‌اند. تسهیلات زیر ۸ میلیارد تومان از طریق این صندوق‌ها به شرکت‌ها ارائه می‌شود.

چگینی ضمن اشاره به کمک مالی با سقف ۵۰ میلیارد تومان به شرکت‌های غیردانش‌بنیان، تصریح کرد: شرکت‌هایی که موفق به اخذ تأییدیه دانش‌بنیان نمی‌شوند، می‌توانند از خدمات صندوق‌های پژوهش و فناوری بهره‌مند شوند. این صندوق‌ها تأمین مالی استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های فناور و غیر دانش‌بنیان را بر عهده دارند و به‌عنوان بازوی سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری عمل می‌کنند.

وی افزود: شرکت های فناور که محصولی تولید کرده‌اند، می‌توانند از طریق معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به‌صورت آنلاین درخواست دانش‌بنیان شدن را ثبت کنند. در صورت تأیید، از خدمات صندوق نوآوری بهره‌مند می‌شوند. یکی از این خدمات، تسهیلات نمونه‌سازی است؛ برای شرکت‌هایی که محصولی را در سطح آزمایشگاهی تولید کرده‌اند و قصد دارند آن را به سطح صنعتی برسانند. نرخ بهره این تسهیلات ۲۰ تا ۲۲ درصد و سقف آن ۵۰ میلیارد تومان از منابع داخلی صندوق است.

مدیر ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: تسهیلات بعدی، سرمایه در گردش است که برای تأمین هزینه‌های جاری مانند حقوق، مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی و اجاره محل کار در نظر گرفته شده است. سقف این تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومان با نرخ بهره ۲۳ درصد است و از منابع داخلی یا بانکی تأمین می‌شود. برای شرکت‌هایی که قصد ورود به بازار دارند، تسهیلات فروش اقساطی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در این طرح، شرکت دانش‌بنیان می‌تواند حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مبلغ کالا را به‌صورت نقدی پرداخت کرده و مابقی را به‌صورت اقساط از صندوق دریافت کند. این تسهیلات در قالب فروش اقساطی یا لیزینگ ارائه می‌شود و فقط شامل محصولات دانش‌بنیان شرکت است و کل شرکت را در بر نمی‌گیرد.

چگینی گفت: در حوزه محل کار نیز، تسهیلاتی تا سقف ۸ میلیارد تومان با نرخ بهره ۲۰ درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است. پس از ارزیابی آنلاین و تصویب قرارداد، دوره تنفس و بازپرداخت آغاز می‌شود. برای دریافت این تسهیلات، شرکت‌ها باید ضمانت‌هایی مانند سپرده نقدی (حدود ۲.۵ درصد) و نامه تعهد پرداخت (۳ درصد) ارائه دهند.

وی ادامه داد: در حوزه انتشار اوراق، شرکت‌هایی که به بازار سرمایه وارد می‌شوند، می‌توانند از طریق صندوق نوآوری اوراق منتشر کنند. این اوراق معمولاً توسط نهاد‌های حقوقی خریداری می‌شود و شرکت دانش‌بنیان موظف است هر سه ماه یک‌بار سود پرداخت کند و پس از چهار سال اصل سرمایه را بازگرداند.

مدیر ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی از استقبال سرمایه‌گذاری مستقیم این صندوق خبر داد و اضافه کرد: صندوق نوآوری همچنین در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌دهد. بازو‌های سرمایه‌گذاری صندوق، همان صندوق‌های پژوهش و فناوری هستند. در این مدل، حداقل ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری باید توسط صندوق پژوهش و فناوری تأمین شود و هر یک از اعضا نیز حداقل ۵ درصد سرمایه‌گذاری را بر عهده بگیرند.

وی افزود: در سال‌های اخیر، این مدل سرمایه‌گذاری با استقبال مواجه شد، اما در حال حاضر متوقف شده است. تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان همچنان یکی از اولویت‌های اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی به‌شمار می‌رود.