مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر ظرفیتسازی تجاری دریایی و بندری مبتنی بر سیاستهای کلی توسعه دریامحور تاکید کرد و از اجرای پروژههای زیربنایی و روبنایی با تکیه بر توان بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سعید رسولی، با اشاره به آمادگی کامل این سازمان برای انجام ماموریتهای محوله، اعلام کرد: ظرفیتسازی تجاری دریایی و بندری، در راستای سیاستهای کلی توسعه دریامحور، در دستور کار قرار دارد. وی همچنین بر اجرای پروژههای زیربنایی و روبنایی بنادر با محوریت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان تاکید کرد.
رسولی در جریان نشست هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن تقدیر از تلاشهای بیوقفه همکاران در بخشهای مختلف، از جمله بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، اظهار داشت: این تلاشها در شرایط سخت، ستودنی است و موجب افتخار سازمان است.
وی در ادامه به تقدیر ویژه رئیسجمهور از عملکرد بنادر کشور در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و این اقدام را “بینظیر” خواند. رسولی خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی با نوسازی تجهیزات، بسیج امکانات و سرمایهگذاری بر روی سرمایه انسانی، آمادگی کامل برای انجام ماموریتهای محوله را دارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین به اقدامات صورت گرفته در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که با این اقدامات، نگرانیها در خصوص لغو معافیت تحریمی برطرف خواهد شد.
رسولی در پایان بر نقش کلیدی جوانان و بانوان در پیشبرد فعالیتهای سازمان تاکید کرد و خواستار فراهم کردن فرصتهای بیشتر برای شکوفایی استعدادهای آنان شد. وی همچنین با تبریک ایام دفاع مقدس، بر لزوم زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان تاکید نمود.