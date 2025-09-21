پخش زنده
کارگاه تولید گچ نیمپخت و نیمکوب سنتی در مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب، پس از سالها توقف، با هدف استفاده در مرمت ابنیه تاریخی این مجموعه، دوباره احیا و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: کارگاه تولید گچ نیمپخت و نیمکوب سنتی در تخت سلیمان تکاب پس از سالها توقف فعالیت، احیای مجدد و به بهرهبرداری رسید.
مرتضی صفری افزود: احیای شیوه تولید گچ سنتی که با نام گچ نیمپخت نیمکوب نیز معروف است در راستای انجام مرمت ابنیه مجموعه جهانی تخت سلیمان انجام میشود.
اصغری گفت: این کارگاه سنتی اولین بار دهه ۷۰ شمسی در فاصله یک کیلومتری پایگاه جهانی تخت سلیمان راهاندازی شد.
وی خاطرنشان کرد: این شیوه تولید گچ که شبیهترین فرمولاسیون به ملات استفاده شده در بقایای معماری محوطه تخت سلیمان را دارد، با استخراج سنگ گچ از معدنی واقع در فاصله ۱۵ کیلومتری مجوعه جهانی به محل کوره حمل شده و پس از بارگیری کوره با هیزم چوب آتش زده و سنگ گچ پس از پخت از کوره به محل آسیاب حمل میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با توصیف نحوه فعالیت و بکارگیری این نوع گچ، خاطرنشان کرد: برای بهرهگیری از این نوع گچ، کارگران با استفاده از پتک فلزی اقدام به خرد کردن و آسیاب میکنند؛ خردکردن سنگ در این مرحله بهصورت نیمکوب است به این معنا که دانهبندی گچ از ذرات پودری تا دانههای چند سانتیمتری در مخلوط موجود است.
صفری ادامه داد: در مرحله پخت نیز گچ بهصورت کامل پخته نمیشود و در گچ فازهای مختلف از گچ سوخته تا سنگ گچ وجود دارد و به همین دلیل به گچ نیمپخت نیمکوب نیز معروف است.