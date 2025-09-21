به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس هیات فوتبال شهرستان برخوار در پنجمین همایش تجلیل از ورزشکاران رشته فوتبال در سالن فرهنگی اجتماعی شهرداری دولت آباد گفت:یکسال گذشته در قالب لیگ فوتبال شهرستان برخوار، در ۱۱ رده سنی آقایان و بانوان، بیش از ۶۰۰ نفر در این مسابقات شرکت کرده‌اند.

ناصر معینی افزود: هیئت فوتبال شهرستان برخوار کلاس‌ها و دوره‌های آموزش فوتبال، داوری و مسابقات مختلفی را برای شناسایی استعداد‌های ورزشی برگزار کرده و هم اکنون ۵۰ داور و ۳۰ مربی خانم و آقا در این رشته ورزشی فعالیت می‌کنند.