بیش از دو هزار ورزشکار در هیئت فوتبال برخوار تحت پوشش بیمه هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس هیات فوتبال شهرستان برخوار در پنجمین همایش تجلیل از ورزشکاران رشته فوتبال در سالن فرهنگی اجتماعی شهرداری دولت آباد گفت:یکسال گذشته در قالب لیگ فوتبال شهرستان برخوار، در ۱۱ رده سنی آقایان و بانوان، بیش از ۶۰۰ نفر در این مسابقات شرکت کردهاند.
ناصر معینی افزود: هیئت فوتبال شهرستان برخوار کلاسها و دورههای آموزش فوتبال، داوری و مسابقات مختلفی را برای شناسایی استعدادهای ورزشی برگزار کرده و هم اکنون ۵۰ داور و ۳۰ مربی خانم و آقا در این رشته ورزشی فعالیت میکنند.