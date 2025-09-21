

به گزارش سعید پورعلی گفت: برای مقابله موثر با پدیده ی قاچاق کالا، علاوه بر جمع‌آوری آمار دقیق، باید روندشناسی و تحلیل‌های آماری منسجم در این حوزه انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تاکید بر هم‌افزایی با دستگاه قضایی برای تسریع در اقدامات مقابله‌ای حوزه ی قاچاق افزود: علاوه بر تشکیل کارگروه مقابله با قاچاق صنایع دستی، همه ی کارگروه‌های زیرمجموعه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا باید نتایج فعالیت‌های خود را به صورت مکتوب به کمیسیون استان ارسال کنند.





وی گفت: برای تهیه آمارها هم باید محورها، کانون ها، زمینه ها، الگوها و روش های جدید قاچاق برای تقویت برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت شناسایی و مورد توجه قرار گیرد.

پورعلی با اشاره به ارسال مرسولات قاچاق از طریق پست و تیپاکس افزود: یکی از مسیرهای تازه و کم هزینه برای مرسولات خرد و کلان، پست و تیپاکس است که باید آمارها و روندها در این بخش به ویژه در بخش تیپاکس بررسی شود.

معاون استاندار لرستان گفت: علاوه بر شناسایی نقاط ضعف در مسیر کنترل کالای قاچاق باید آموزش های لازم به کارگزاران در حوزه ی پست و تیپاکس ارائه شود.