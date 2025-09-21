بیش از پنج هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی در استان اصفهان آماده استقبال از حدود یک میلیون دانش آموز و بیش از۶۰ هزار معلم در سال تحصیلی جدید است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در سال تحصیلی جدید، علاوه بر شاداب سازی و بهینه سازی مدارس در این استان، با حمایت خیران، ۱۲۸ طرح آموزشی و ورزشی شامل بیش از ۶۶۰ کلاس درس در سال تحصیلی جدید افتتاح شدند.

محمدرضا نظریان افزود: با بهره برداری از این طرح‌ها، مشکل بیش از ۲۰ هزار دانش آموز در استان اصفهان حل و تسهیل گری ثبت نام سرویس مدرسه برای بیش از ۷۰ هزار دانش آموز در استان اصفهان انجام شد.

وی اضافه کرد: امسال هیچ مدرسه سنگی یا کانکسی در استان اصفهان نخواهیم داشت.