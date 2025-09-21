پخش زنده
نرمافزار «قرآن آوای نور» علاوه بر تلاوت کامل قرآن، امکاناتی مانند ترجمهها و تفاسیر معتبر، دانشنامه موضوعی، جستجوی پیشرفته و قابلیت دانلود صوت قاریان را در اختیار کاربران قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، در عصر دیجیتال، دسترسی به نسخ دیجیتال قرآن کریم با امکانات افزوده مانند ترجمه، تفسیر، دانشنامه و صوت قاریان معتبر، بیش از پیش اهمیت یافته است.
نرم افزار «قرآن آوای نور» نرم افزاری است که میکوشد تجربه کاربری فراگیری را با امکانات متنوع در زمینه مذهبی – آموزشی برای مخاطبان فراهم کند.
نسخهٔ فعلی این نرم افزار ۱۷.۹.۷ است که در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ بهروزرسانی شده است. حجم نرمافزار حدود ۳۲ مگابایت است که برای نرم افزار مذهبی با محور قرآن و امکانات صوتی، نسبتی معقول دارد.
از لحاظ فنی، از نظرات کاربران مشخص است که برخی مشکلات صوتی در نسخههای پیشین برنامه در این نسخه رفع شدهاند. همچنین قابلیت دانلود صوت هر آیه به صورت لحظهای و ذخیرهٔ آن برای استفادهٔ بعدی از نکات مثبت فنی این برنامه است.
جستوجوی پیشرفته در متن قرآن و نیز در دانشنامه موضوعی که شامل بیش از ۲۲ هزار عنوان و ۸۸ هزار رکورد است یکی از ویژگیهای برتر فنی نرمافزار «قرآن آوای نور» است. امکاناتی مانند ترجمه در متن مخصوص کسانی که با زبان عربی آشنا هستند و قابلیت رنگبندی و سیاقبندی آیات نیز به توانایی نرمافزار برای فهم دقیقتر کمک میکند.
امکان دانلود کامل یک سوره یا دانلود صوت هر آیه به صورت مجزا و ذخیره بر روی دستگاه از مزیتهای بزرگ این نرمافزار است. همچنین، تنوع قاریان مطرح دنیا در پخش صوت برنامه، امکان بسیار خوبی برای کسانی است که به سبکهای مختلف تلاوت علاقهمندند.
*طراحی رابط کاربری
بررسی هنری این نرم افزار و ظاهر برنامه کاربرپسند توصیف شده و تلاش شده تا دسترسی به سورهها با کمترین کلیک ممکن، فراهم شود. به نظر میرسد که از نظر طراحی بصری، ترکیبی از سادگی و زیبایی رعایت شده است؛ مثلاً متن قرآن دقیقاً منطبق با صفحه قرآن نمایش داده میشود.
* قابلیت شخصیسازی بصری
تنظیم اندازه قلم متن و ترجمه، انتخاب فونت، روشن ماندن صفحه نمایش، و تنظیم رنگ متن آیه در هنگام پخش صوت همراه با چشمک زدن، از جمله امکاناتی هستند که تجربه بصری را بهتر میکنند.
این نرمافزار در بررسی کاربردی برای طیف گستردهای از مخاطبان مفید است. به عنوان مثال کسانی که میخواهند قرآن را فقط بخوانند، کسانی که به ترجمه و تفسیر آن علاقه دارند، پژوهشگران یا متعلمان موضوعات قرآنی و کسانی که به تلاوت صوتی تمایل دارند. امکاناتی مانند ختم شخصی، مدیریت تکرار آیه، نشانهگذاری، اشتراکگذاری و چاپ متن تفسیر، به همۀ این گروهها توجه کردهاند.
*مزایا و نقاط قوت
ازجمله مزایا و نقاط قوت این برنامه میتوان به تنوع در ترجمهها و تفاسیر اشاره کرد. در این بخش ترجمه و تفسیر نور، تفسیر نمونه و ترجمه و تفسیر المیزان انتخابهای قوی هستند.
همچنین قرار دادن دانشنامه موضوعی جامع که به کاربر امکان میدهد تا موضوعات قرآنی را عمیقتر بررسی کند و امکانات صوتی عالی شامل دانلود صوتی، تنوع قرائت و پخش زمانی بدون نیاز به دانلود کامل همه چیز از دیگر قابلیتهای این برنامه هستند. البته رابط کاربری ساده و دسترسی سریع به بخشهای مختلف سوره، جزء، حزب و صفحه در این برنامه موقعیتیابی را راحت میکند.
*معایب و نقاط قابل بهبود
در بررسی معایب و نقاط قابل بهبود این برنامه، بعضی کاربران، اسکرول را مشکلدار دانستهاند. همچنین پیشنهادهایی برای حالت شبانه یا پسزمینهٔ تیره وجود دارد که هنوز اعمال نشده است. البته برای کاربرانی که محدودیت حافظه یا اینترنت دارند، دانلود صوت کامل یک سوره یا ذخیره آیه به آیه هم، نیاز به امکانات مدیریت دانلود یا فشردهسازی بهتر دارد.
«قرآن آوای نور» نرمافزاری موفق در عرصه قرآن دیجیتال است که با تلفیق امکانات فنی، محتوای قرآنی معتبر و طراحی کاربرپسند، توانسته جایگاه خوبی بین نرم افزارهای مذهبی کسب کند.