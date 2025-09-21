به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: از این شمار ۱۳ هزار دانش‌آموز پایه هفتم، در نواحی یک و دو آموزش و پرورش بندرعباس تحصیل خود را آغاز کردند.

منوچهر ضیایی افزود: امسال ۴۶۰ هزار دانش‌آموز در سه هزار و ۹۰۰ مدرسه استان با ۱۹ هزار کلاس درس، مشغول به تحصیل می‌شوند.

وی گفت: ۱۳۵ واحد آموزشی جدید نیز با بیش از ۵۰۰ کلاس درس آماده بهره برداری است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: ۸ مدرسه تک دانش آموزی هم در مقطع ابتدایی در شرق استان وجود دارد.

فرشته هشمتیان مشاور وزیر آموزش و پرورش هم در این مراسم گفت: مهارت آموزی دانش آموزان یکی از برنامه‌های این وزارت است که امسال در مدارس متوسطه اول اجرا می‌شود.

در پایان از خانواده شهید آذربادگان از شهدای اقتدار تجلیل شد.