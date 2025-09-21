پخش زنده
با نواخته شدن زنگ مهر در مدارس هرمزگان امروز ۳۷ هزار دانشآموز پایه هفتم، نخستین روز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: از این شمار ۱۳ هزار دانشآموز پایه هفتم، در نواحی یک و دو آموزش و پرورش بندرعباس تحصیل خود را آغاز کردند.
منوچهر ضیایی افزود: امسال ۴۶۰ هزار دانشآموز در سه هزار و ۹۰۰ مدرسه استان با ۱۹ هزار کلاس درس، مشغول به تحصیل میشوند.
وی گفت: ۱۳۵ واحد آموزشی جدید نیز با بیش از ۵۰۰ کلاس درس آماده بهره برداری است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: ۸ مدرسه تک دانش آموزی هم در مقطع ابتدایی در شرق استان وجود دارد.
فرشته هشمتیان مشاور وزیر آموزش و پرورش هم در این مراسم گفت: مهارت آموزی دانش آموزان یکی از برنامههای این وزارت است که امسال در مدارس متوسطه اول اجرا میشود.
در پایان از خانواده شهید آذربادگان از شهدای اقتدار تجلیل شد.